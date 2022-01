Canton de Lucerne : Il décède dans la chute de son véhicule

Un homme de 49 ans a quitté la route en effectuant une marche arrière sur un chemin forestier à Escholzmatt-Marbach (LU). Il a été mortellement blessé dans la chute.

L’individu n’est pas parvenu à redresser son véhicule. Au contraire, ce dernier a basculé et s’est renversé dans la pente avant de s’immobiliser plus bas sur un chemin parallèle. Les secours dépêchés sur place n’ont rien pu faire. La victime est malheureusement décédée sur les lieux du drame. Le Ministère public de Sursee a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident.