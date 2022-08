Yverdon-les-Bains (VD) : Il déclenche les sprinklers et fait évacuer le centre commercial

«Malgré que l’eau soit tombée en grande quantité, celle-ci s’est écoulée normalement et rapidement par les grilles. Il n’y a pas eu besoin de pompage», précise Thierry Grünig, chef d’intervention du Service de défense incendie et secours (SDIS) du Nord vaudois. Les clients ont pu regagner les magasins un peu plus d’une demi-heure plus tard, racontent nos confrères. L’incident aura mobilisé trois véhicules du SDIS Nord vaudois et six pompiers.