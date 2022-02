France : Il découpait des cartes à la bibliothèque et les revendait à prix d’or

Un Polonais a été condamné à 5 ans de prison pour son implication dans un trafic de cartes géographiques anciennes. Ses complices ont également été condamnés.

Deux Polonais, un Hongrois et un antiquaire allemand ont été condamnés vendredi à des peines allant de 15 mois à cinq ans de prison par le tribunal de Béziers (sud). Ils étaient impliqués dans un vaste trafic de cartes géographiques anciennes volées dans des bibliothèques.

Le principal accusé, un Polonais de 58 ans déjà connu et condamné pour les mêmes faits en 2015, rentrait dans des bibliothèques publiques et découpait au cutter des cartes de grande valeur dans des ouvrages anciens. En tout, 82 cartes géographiques des XVe et XVIe siècles ont été dérobées. Pour ces 52 vols commis dans diverses villes de France, l’homme a été condamné à cinq ans de prison.