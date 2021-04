États-Unis : Il découvre avec effroi qu’il n’est pas seul dans sa voiture

Un automobiliste s’est retrouvé nez à nez avec un essaim de 15’000 abeilles, dimanche au Nouveau-Mexique. Heureusement, un pompier passionné d’apiculture a répondu présent.

Un pompier en congé a eu l’occasion rêvée de mettre en pratique ses connaissances en apiculture, dimanche à Las Cruces (Nouveau-Mexique). Un automobiliste s’était garé sur le parking d’un centre commercial et avait laissé une vitre ouverte, le temps d’aller faire des courses. De retour dans sa voiture, l’individu a déposé ses achats et repris le volant, avant de faire une découverte pour le moins inquiétante: un essaim d’abeilles s’était installé à l’arrière du véhicule.

Branle-bas de combat sur le parking. Alertés, les pompiers locaux ont bouclé le périmètre et appelé un de leurs collègues qui n’était pas de service ce jour-là. Jesse Johnson, apiculteur à ses heures perdues, a répondu présent. «Il est arrivé avec les outils nécessaires – un kit de ruche, de l’huile de citronnelle, des gants et une tenue adaptée – et a réussi à retirer les abeilles de la voiture et à les déplacer vers un endroit plus approprié», peut-on lire sur la page Facebook des pompiers.