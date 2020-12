États-Unis : Il découvre que sa photo de yearbook est la risée du web depuis des années

En se promenant sur Instagram, un Américain s’est rendu compte qu’une photo de lui à l’âge de 8 ans était devenue un mème très populaire.

Adrian Smith était en train d’errer sans véritable but sur Instagram quand il est tombé sur une photo étrangement familière. Sur le compte humoristique teenagestepdad , l’Américain a découvert que le portrait d’un certain «Grayson» faisait beaucoup rire les internautes depuis au moins 2017. Il s’agissait en fait de la photo de yearbook d’Adrian alors qu’il avait 8 ans.

«C’est une expérience vraiment bizarre de se retrouver face à une version déconnectée de soi-même, comme ça dans la nature. Et c’est encore plus étrange quand on réalise qu’on est devenu un mème», explique l’Américain sur Twitter. Cette photo désormais mythique est apparue pour la première fois sur internet 2008, quand Adrian l’a lui-même publiée sur Tumblr. À part cela, «le seul endroit où cette image a vécu, c’était sur le mur près de la porte de ma grand-maman», s’amuse Adrian.

Beau joueur, Adrian n’a aucune intention de s’attaquer au propriétaire du compte Instagram après sa découverte. «Je pourrais m’énerver et lui dire de le retirer et de me donner tous ses bénéfices, et être simplement en colère. Ou alors, et c’est ce que j’ai fini par faire, c’est simplement l’assumer», conclut-il. L’Américain a d’ailleurs eu un contact avec le créateur de «Grayson», qui lui a proposé de «tuer» le personnage. Adrian a poliment refusé.