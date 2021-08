Haute-Savoie (F) : Il découvre un corps à la surface du lac d’Annecy

Un promeneur a alerté les secours après avoir aperçu un corps inanimé flotter près d’une plage.

Macabre découverte dimanche sur le lac d’Annecy. Une personne qui se baladait sur la plage d’Angon a remarqué qu’un corps habillé et inanimé flottait à la surface, indique «Le Messager» . Dépêchés sur place, les secours ont tenté en vain une réanimation, mais n’ont pu que constater le décès de cette personne. Il s’agirait d’un habitant de Faverges (au sud du lac) , âgé de 81 ans, dont la disparition n’avait pas été signalée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes du décès.