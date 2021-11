Schwytz : Il découvre une saucisse vieille de 40 ans presque intacte

Lors d’une rénovation, un habitant de Steinerberg (SZ) a retrouvé, dans un ancien fumoir, de la charcuterie dans un bel état de conservation.

La saucisse a été sortie de l’ancien fumoir «oublié» depuis 1980. Franz Gwerder

Franz Gwerder de Steinerberg (SZ) a entrepris des travaux pour transformer le grenier de son «bed & breakfast» en bar. Il a retrouvé un ancien fumoir, oublié depuis longtemps et en le nettoyant, il a découvert… une paire de saucisses. «La charcuterie sent fortement la suie et, au toucher, on dirait une petite bûche rugueuse.» Des vers y ont goûté et ont laissé d’innombrables trous.

«La saucisse doit avoir au moins quarante ans, car le fumoir a été utilisé pour la dernière fois dans les années 1980» commente le propriétaire des lieux, Franz Gwerder. Il a aujourd’hui 54 ans et a grandi dans cette ancienne ferme avec ses trois frères et sœurs. «Lorsque j’ai découvert cette salaison, ça a été comme un retour dans le passé et dans mon adolescence. Je me souviens exactement du temps où mon père fumait de la viande dans cette petite installation»

A encadrer

Dans un premier temps, il a voulu la découper et la goûter rapporte le «Bote des Urschweiz.» Mais il s’est ravisé et compte l’encadrer et la placer devant l’ancien fumoir. «Elle sera le symbole de mon enfance et restera un témoin de l’histoire de la ferme confie le quinquagénaire. Je suis sûr que, lorsque le bar sera terminé, cet objet alimentera les conservations des clients.»