Berne: Il découvre une urne lors d’une excursion au bord du lac

«Au début, j’ai trouvé la découverte passionnante et intéressante», avoue ce tailleur de pierre qui a beaucoup travaillé dans les cimetières et n’a donc aucune appréhension à aborder le thème de la mort. Il suppose que quelqu’un a déposé l’urne sur la rive. «C’est un endroit magnifique sur l'île Saint-Pierre, avec vue sur le Jura». Il suppose que la tempête du week-end dernier aurait pu la faire remonter. Il est donc parti sans rien ramener avec lui.

Après avoir fait part de sa trouvaille sur Facebook, une discussion animée s’est engagée dans les commentaires. Qui portait sur les questions de savoir si les enterrements lacustres étaient réellement effectués sur le lac de Bienne et si l’urne avait sa place dans le lac ou non.

Pratique interdite dans le lac de Bienne

L’urne sur la photo est une urne métallique traditionnelle en cuivre. Elle est remplie des cendres du ou des défunts et finit normalement dans la tombe ou un columbarium. Comme il n’y a pas d’obligation de la placer dans un cimetière en Suisse, il est également possible de l’emporter chez soi. En cas d’inhumation en forêt, les cendres sont dispersées sans urne et aucune plaque ou monument funéraire n’est permis. Lors d’une inhumation dans les eaux, où cela est permis, les cendres sont dispersées ou une urne spéciale est utilisée, qui se dissout complètement dans l’eau. Elle est généralement composée de cristaux de sel, de sable compressé ou de cellulose.