Football

Il décroche un nouveau contrat grâce à 200’000 internautes

Le club écossais du FC Livingston a mis le destin de son gardien remplaçant entre les mains du peuple.

Ça, c’est de la démocratie participative! Le FC Livingston, vénérable pensionnaire de première division écossaise, a mis le destin de son troisième gardien Gary Maley entre les mains des internautes. Le portier de bientôt 38 ans, qui arrivait en fin de contrat au mois de juin, devait-il être conservé pour garder à l’occasion les buts du Almondvale Stadium? Près de 200’000 personnes (!) ont tenu à se prononcer via Twitter sur la question. Parmi elles, 70% ont choisi de lever le pouce en faveur du vétéran, en cliquant sur la case «Yes, offer a contract» (oui, offrez-lui un contrat), plutôt que sur «No, get him out» (non, mettez-le dehors).