Trois «pains» de hasch

Peu avant 15h, un individu est sorti de l’immeuble concerné et a été interpellé alors qu’il se rendait à son véhicule. Il a remis aux agents trois « pains » de haschisch de près de 300 grammes au total et indiqué les avoir acquis auprès d’un locataire. Les policiers ont ensuite effectué une perquisition au domicile du vendeur désigné. Ils ont découvert une pièce dédiée à la production de stupéfiants. Plus de 11 kilos de marijuana, 750 grammes de chanvre et des sommes de 21’170 francs et 150 euros ont été saisis. Une perquisition au domicile du premier homme interpellé a permis la saisie d’une balance électronique, de 12 sachets Minigrip vides et d’un morceau de haschisch de 10 grammes.