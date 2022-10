Saint-Gall: il défonce la porte et la barrière du garage ainsi que sa voiture

L’homme a défoncé la porte fermée du garage pour des raisons encore obscures. Il s’est ensuite écrasé contre le mur de la sortie du garage et a franchi un système de barrière, qui a été complètement arraché de son ancrage. Après avoir évalué les dégâts, il a repris le volant et a continué dans le garage. Il a touché une autre voiture de tourisme. Le conducteur a subi une blessure moyenne au visage lors de l’incident et a dû être transporté à l’hôpital. La passagère a été légèrement blessée.

L’homme de 41 ans a été déclaré incapable de conduire, après quoi un échantillon de sang et d’urine a été prélevé. Le conducteur a dû rendre son permis de conduire et il a été provisoirement bloqué. L’accident a causé d’importants dégâts matériels et le véhicule a dû être évacué. Les circonstances exactes ne sont pas encore connues et sont en cours de clarification par la police municipale de Saint-Gall.