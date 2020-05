Foot US

Il demande un million à Gronkowski pour le 87

Jordan Legget a affolé les réseaux sociaux avec sa publication. Mais il a vite précisé que c'était «pour rire»...

Finalement, Rob Gronkowski n'aura pas besoin de passer à la caisse pour conserver son No 87.

Quel que soit le sport, une star qui change de club a pour habitude de se faire offrir son numéro fétiche dans sa nouvelle équipe. Ainsi, on voit mal Cristiano Ronaldo accepter de jouer avec un autre numéro que le 7 dans le dos, lui qui a été surnommé «CR7» pour son numéro, justement.

Mardi, le monde du football américain a été pris de frénésie lorsqu'on a appris que Rob Gronkowski (30 ans), star des New England Patriots de 2010 à 2019, sortait de sa retraite (prise l'an passé) pour aller rejoindre son vieil ami et ancien coéquipier Tom Brady aux Tampa Bay Buccaneers. Pour tout le monde, il était évidemment acquis que le «tight-end» de 30 ans allait hériter de son fameux No 87 dans sa nouvelle franchise.