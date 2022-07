Etats-Unis: Il démolit son défunt père dans une nécrologie cinglante

États-Unis : Il démolit son défunt père dans une nécrologie cinglante

Un quinquagénaire de Floride a rédigé un faire-part brutalement honnête après le décès de son père.

Larry Pfaff Junior a perdu son père le 27 juin, mais il ne faut visiblement pas s’attendre à le voir verser une larme. Le week-end dernier dans «The Florida Times-Union» , l’homme a fait part du décès de Lawrence Pfaff à l’âge de 81 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fait dans la dentelle pour retracer la vie de son paternel. Dans une nécrologie grinçante et brutale, Larry évoque un homme «narcissique» et un «alcoolique violent», dont le décès prouve que «même le mal finit par mourir».

«Il laisse derrière lui trois enfants, non quatre. Oups, cinq enfants. (…) Enfin, il pourrait y en avoir davantage», écrit notamment le fils du défunt. Larry ajoute que Lawrence n’aimait que lui-même, qu’il collectionnait les conquêtes et qu’il a détruit ses enfants. Selon sa nécrologie, l’octogénaire a travaillé pendant plus de 20 ans pour la police de New York, mais «en raison de son addiction à l’alcool, son commandant lui a retiré son arme et son badge, les remplaçant par un balai jusqu’à ce qu’il se reprenne en main.»