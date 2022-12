TikTok: Il découpe des sacs de luxe pour s’assurer de leur qualité

Tanner Leatherstein est un sellier et tanneur de Dallas, au Texas, passionné par le travail du cuir. Sur ses comptes Instagram et TikTok, le jeune homme découpe des sacs, des chaussures et des porte-monnaie pour s’assurer de la qualité des objets et de l’exécution du travail. Ces dissections permettent de montrer si les articles valent leur prix ou non.