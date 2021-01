États-Unis : Il dénonce son père au FBI avant l’assaut du Capitole

«J’ai dû mettre mes émotions de côté et faire ce qui me semblait juste», a déclaré Jackson Refitt qui, plusieurs semaines avant l’attaque du Capitole, a alerté le FBI que son père allait commettre «quelque chose d’énorme».

Guy Reffitt, un Américain de 48 ans, a été arrêté le 16 janvier dernier. Il est inculpé d’obstruction à la justice et pour avoir pénétré dans un bâtiment sécurisé sans autorisation légale nécessaire et à des fins d’insurrection. L’Américain fait en effet partie des émeutiers pro-Trump qui ont pris d’assaut le Capitole, à Washington, le 6 janvier dernier. Cette arrestation fait suite à la dénonciation de l’homme par son propre fils, Jackson, âgé de 18 ans, nous apprend le New York Times.

«Les traîtres, on les abat»

Deux jours après les incidents au Capitole, soit le 8 janvier, Guy Reffitt est rentré chez lui, à Wylie au Texas, dans la banlieue de Dallas. Il a alors reconnu avoir participé à l’attaque, tout en menaçant ses enfants si ces derniers osaient le trahir: ««Si vous me dénoncez, vous serez des traîtres. Et vous savez ce qui arrive aux traîtres? On les abat», aurait-il déclaré, aux dires de son fils Jackson interrogé par des enquêteurs du FBI.

Jackson Reffitt explique, dans le quotidien new-yorkais, qu’il avait décidé de dénoncer son père quelques semaines auparavant: «Mon père n’arrêtait pas de dire qu’il allait faire quelque chose d’énorme. J’ai donc fini par le croire et par appeler le FBI pour le leur dire, en précisant que je ne savais pas ce qu’il projetait de faire exactement.»

Le FBI a ainsi fait le lien entre les faits du 6 janvier et les déclarations du fils de M. Reffitt. Des agents ont alors perquisitionné le domicile des Reffitt et ont découvert un fusil AR-15 ainsi qu’un pistolet. L’homme a reconnu s’être rendu au Capitole avec le pistolet.

Crainte de représailles

L’épouse de Guy Reffitt a déclaré aux enquêteurs qu’il faisait partie des Three Percenters, un groupuscule d’extrême droite. Jackson explique au New York Times qu’il n'ose plus loger au domicile familial et ne souhaite pas divulguer l’endroit où il se trouve actuellement, craignant pour sa sécurité. Sa famille est désormais au courant, suite à une interview sur CNN (vidéo ci-après) que c’est lui qui a dénoncé son père, et ce, des semaines avant l’assaut du 6 janvier. Afin de pouvoir poursuivre ses études, Jackson Reffitt a créé une page GoFundMe.

Même si le choix qu’il a eu à prendre a été très difficile, le jeune homme déclare par ailleurs n’avoir aucun regret: «J’ai mis mes émotions de côté pour faire ce qui était juste.» N’en demeure qu’il doit aujourd'hui vivre avec le fait qu’il est celui qui a mis le FBI sur la piste de son propre père.