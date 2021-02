«Cher M. Stankey, AT&T se voit comme un leader dans les télécommunications. Malheureusement, pour les gens qui vivent à North Hollywood, CA 91607, AT&T est désormais une grande déception», commence par expliquer le nonagénaire dans sa plainte écrite. «Vos concurrents ont à présent des vitesses de plus de 200 Mo/s. Pourquoi AT&T, une entreprise leader de la communication, nous traite-t-elle de façon aussi minable à North Hollywood?» conclut l’abonné avant des salutations «cordiales».

L’action, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et a eu un écho médiatique, n’est pas restée lettre morte. Une semaine plus tard, la maison du nonagénaire était en effet raccordée à la fibre optique. Celle-ci permet désormais à Aaron Epstein et à sa femme de surfer avec une haute vitesse de connexion atteignant environ 300 Mo/s.