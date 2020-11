Le modèle LeBron James

Evidemment, cet entourage à forcément un coût. «Je dépense un million de dollars, si ce n’est plus, seulement pour la récupération. Et pas seulement pour l’aspect physique de la récupération, mais aussi et surtout pour l’aspect mental. C’est tellement important», a conclu Wilson. Quand on sait que la durée moyenne d’une carrière dans la NFL est d’à peine plus de trois ans, difficile de donner tord au joueur des Seahawks.