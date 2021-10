France : Il dérape en voulant vanner Zemmour, son spectacle est annulé

L’humoriste Gaëtan Matis a publié, jeudi sur Instagram, une blague très douteuse sur le polémiste. Les réactions ont été vives sur le web et le théâtre où devait jouer le comédien a annulé son spectacle.

Une mauvaise blague, et la carrière de Gaëtan Matis connaît un sérieux coup d’arrêt. Jeudi, l’humoriste français a écrit sur Instagram que s’il avait «une machine à voyager dans le temps», il organiserait bien une rencontre entre Eric Zemmour et ses partisans le 13 novembre 2015 au Bataclan. Cette référence aux attentats de Paris a provoqué un gros scandale, de nombreux internautes dénonçant un «appel au massacre» ou une «apologie du terrorisme».

Eric Zemmour a lui-même réagi, samedi sur Twitter: «Cet «humoriste», ami de Yassine Belattar, souhaite le massacre par des djihadistes de tous ceux qui me soutiennent. De quel côté est la violence?» a écrit l’essayiste, qui n’est toujours pas officiellement candidat à l’élection présidentielle. Plusieurs politiciens d’extrême droite ont emboîté le pas à l’essayiste, Gilbert Collard réclamant par exemple «une condamnation exemplaire de cet appel au massacre». Dans la journée, les hashtags #GaetanMatis et #ZemmourBataclan étaient classés en tête des sujets les plus commentés.