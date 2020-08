Angleterre Il dérobe des objets à la reine pour les revendre sur eBay

Un membre du personnel de Buckingham Palace a été arrêté vendredi 7 août pour vol, rapporte le «Daily Mail». L’homme est accusé d’avoir dérobé plusieurs objets précieux appartenant à la famille royale.

L’homme suspecté d’être à l’origine de ces vols était au service de la reine Elisabeth II depuis plus de six ans (archives).

Sur les réseaux sociaux

L’homme suspecté d’être à l’origine de ces vols était au service de la reine Elisabeth II depuis plus de six ans. D’après le «Daily Mail», l’homme partageait régulièrement des informations sur les réseaux sociaux concernant les propriétés de la famille royale. Il se serait même vanté d’avoir été été invité au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018, ainsi qu’à celui de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank en octobre.