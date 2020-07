Justice

Il désactive l'aide à la conduite, le TF confirme sa peine

Un automobiliste zurichois qui contestait sa condamnation, suite à une violation des règles de la circulation, n’a pas eu gain de cause auprès du Tribunal fédéral.

En septembre 2015, le recourant s'était engagé sur l'A53 à Bubikon (ZH). Au cours de l'accélération, sa BMW M6 avait dérapé et heurté une VW qui circulait sur la voie normale. Cette dernière s'était renversée et avait terminé sa course sur le toit, 100 mètres plus loin. La conductrice avait été blessée.