Canton de Berne : Il détenait plus de 13’000 fichiers pédopornographiques

L’homme s’est procuré et a échangé des photos et vidéos à caractère pédopornographique sur le darkweb (photo d’illustration).

Ce sont des images qui font froid dans le dos: des fillettes, parfois âgées d’à peine 4 ans, filmées en train d’avoir des relations sexuelles avec des hommes adultes ou des animaux. L’individu, qui a comparu lundi au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, possédait plus de 13’000 fichiers à caractère pédopornographique téléchargés sur le darknet. Des photos et vidéos que la police a trouvées chez le prévenu, après une alerte lancée par la justice américaine. L’accusé explique avoir été pris dans l’engrenage du darkweb. Adolescent, il y a tout d’abord obtenu et échangé des contenus pornographiques impliquant des filles de son âge. Une habitude qu’il a gardée et qui a «dérapé» par la suite, rapporte «Le Quotidien Jurassien».