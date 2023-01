Canton de Saint-Gall : Il détourne 1,6 million, mais échappe à la prison ferme

Entre août 2011 et novembre 2019, un ancien directeur financier d’une entreprise de la région du Rheintal (SG), aujourd’hui âgé de 61 ans, faisait payer par son employeur des factures privées de sa carte de crédit. Au total, il a usé de l’astuce à 68 reprises pour un montant de près de 1,6 million de francs. L’affaire a récemment connu son épilogue devant la justice saint-galloise.

Ce ressortissant italien faisait passer ses dépenses pour des frais liés à l’activité de l’entreprise et les faisait valider à une collaboratrice qui ne se doutait de rien, en prenant soin de s’assurer que le chef était absent lors des opérations frauduleuses. Pour éviter que sa collègue ne s’attarde trop sur les transactions douteuses, il lui faisait systématiquement croire qu’il y avait urgence à régler l’affaire.

Accord trouvé

Malgré le montant élevé des dommages et la longue période durant laquelle il a sévi, la procureure en charge du dossier n’a requis que 18 mois de prison avec sursis. L’affaire a fait l’objet d’une procédure simplifiée, c’est-à-dire que le Ministère public et la défense ont trouvé un arrangement et se sont mis d’accord à l’avance sur la peine, apprend-on dans «20 Minuten».