Jura: Il détruit sa voiture mais s’en sort indemne

L’expression plus de peur que de mal n’a que rarement collé aussi bien à la situation. Dimanche, vers 6 h 30, un spectaculaire accident s’est produit sur la route cantonale entre Les Bois et le Noirmont. Dans une légère courbe à droite, environ 500 mètres avant la bifurcation menant au Peu-Péquignot, un automobiliste qui roulait trop vite a perdu la maîtrise de son véhicule. Et ce, malgré qu’il était équipé de pneus d’hiver. La voiture a finalement terminé sa course sur le toit, hors de la chaussée. Hors d’usage, elle a dû être évacuée par un garage de service. Mais aucun blessé n’est à déplorer et le trafic n’a pas été perturbé.