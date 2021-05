Winterthour (ZH) - Il détruit un radar après avoir été flashé: 6 mois de prison ferme

Un Italien de 30 ans a dû comparaître devant la justice zurichoise, jeudi. Un soir de novembre 2019, il avait été flashé à 97 km/h dans une zone 40 à Winterthour (ZH). Juste avant, il avait dépassé une voiture à un endroit avec peu de visibilité. Au moment des faits, il faisait par ailleurs froid et il pleuvait. Appelé à la barre, le trentenaire a expliqué: «J’étais obligé de dépasser parce que j’arrivais tellement rapidement.» À la question de savoir pourquoi il roulait si vite, il a dit qu’il ne s’en souvenait plus. «Heureusement que personne n’est venu en face.»

Le trentenaire a non seulement dû répondre de violation grave et qualifiée des règles de la circulation, mais également de dommages à la propriété. Juste après avoir été flashé, l’accusé avait eu la bonne idée de détruire le radar. Pour cela, il avait fait marche arrière avec sa BMW et avait percuté de plein fouet l’appareil, le traînant sur 15 mètres avant de l’écraser contre un muret de jardin. Interrogé à ce sujet, le père de famille a avoué qu’il avait agi «sans réfléchir». «Je voulais effacer la photo.» Les dégâts causés au radar ont été estimés à 115’000 francs.

Le prévenu avait été interpellé le soir même. Les agents avaient alors constaté qu’il était inapte à la conduite puisqu’il avait ingéré un médicament et bu de la bière, du vin et de la grappa. «J’ai honte et je suis désolé», a confié l’accusé, qui a finalement été condamné à 22 mois de prison dont 6 mois ferme. Comme il se trouvait toujours en période probatoire pour deux peines pécuniaires remontant à 2017 et 2019, il devra débourser un montant total de 13’200 francs.