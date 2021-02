VTT : Il dévale les rochers de l’île de Skye à vélo

Danny MacAskill est spécialisé dans le vélo trial et le VTT. Il vient de publier une vidéo à couper le souffle, où il avale sans sourciller les roches somptueuses de l’île de Skye, en Écosse.

Traduction: «Je suis un grand fan d’escalade et j’ai été inspiré par les différents hommes et femmes qui ont tracé de nouveaux itinéraires et ont gravi des faces incroyables à travers le monde, alors je me suis mis à trouver des itinéraires difficiles de Slab Rock sur mon île natale de Skye, avec pour objectif de les parcourir en ligne continue et de tester ce qui était possible sur mon vélo. Les dalles de Dubh isolées émergeant du Loch Coruisk au cœur de la crête de Black Cuilin ont fourni certains des terrains les plus escarpés que j’ai jamais parcourus, ainsi qu’une incroyable toile de fond pour le film.»