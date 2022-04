Nendaz (VS) : Il dévale un talus avec sa voiture et perd la vie

Un Valaisan de 68 ans a dévalé un talus sur 80 mètres, tôt vendredi matin, alors qu’il effectuait une manœuvre sur une place de parc.

Un accident mortel de la circulation s’est produit sur la route de Clèbes à Nendaz (VS) vendredi matin. Selon les informations de la police cantonale valaisanne, peu avant 6h, un automobiliste manœuvrait sa voiture dans le but de quitter une place de stationnement. Pour une raison que l’enquête déterminera, son véhicule est tombé dans un talus, avant de terminer sa course quelque 80 mètres en contrebas.