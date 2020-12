Annemasse : Il devient dealer pour sauver ses burgers

Le gérant d’un snack a été interpellé par la police française à Vétraz-Monthoux mardi 1er décembre. Il s’était mis au trafic de drogue pour pallier les effets de la crise du Covid-19 sur le chiffre d’affaires de son commerce.

Grosse prise mardi 1er décembre pour les policiers d’Annemasse. Ces derniers ont interpellé un homme âgé de 26 ans à Vétraz-Monthoux, en France voisine, a révélé mercredi «Le Messager». «Un commerce peut en cacher un autre! Un vendeur de burgers vend de la drogue comme des petits pains», a twitté la police nationale de Haute-Savoie, lundi sur son compte, non sans humour. L’individu, le gérant d’un snack, était dans le collimateur des enquêteurs du Groupe Stupéfiants de la brigade de sûreté urbaine. Les forces de l’ordre ont trouvé 3,6 kilos de résine de cannabis, 120 grammes d’herbe, 145 grammes de cocaïne et 11 700 euros en liquide dans sa voiture. Chez lui, la perquisition a permis de découvrir des emballages vides de plaquettes de résine de cannabis et du matériel de conditionnement. Les policiers ont également noté des vêtements, sacs et chaussures de luxe révélant «le train de vie hors norme du couple».