Hockey sur glace - Il devient le premier joueur de la nouvelle franchise NHL

Le Kraken, ça vous dit quelque chose? C’est le nom de la nouvelle franchise de NHL – qui deviendra la 32e équipe du circuit nord-américain cet automne – basée à Seattle, et il fait référence à un monstre marin fantastique doté de nombreux tentacules.

Un certain Luke Henman, un espoir dont on ne sait pas encore s’il réussira ou non à se tailler un jour une place en NHL, est donc devenu mercredi le premier joueur sous contrat avec cette équipe d'expansion qui intégrera la ligue dans quelques mois, au début de la saison 2021-2022.