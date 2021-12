Métavers : Il devient le voisin virtuel de Snoop Dogg pour 458’000 dollars

Des parcelles de terrain jouxtant le manoir virtuel du célèbre rappeur sur la plateforme The Sandbox ont été acquises par des utilisateurs.

70’903 SAND, soit l’équivalent de plus de 458’000 dollars en cryptomonnaie: c’est la somme qu’a dépensé un internaute pour devenir le voisin virtuel du célèbre rappeur Snoop Dogg dans le métavers The Sandbox basé sur la blockchain Ethereum. L’utilisateur a en effet acquis une parcelle de terrain adjacente au manoir virtuel du célèbre artiste américain possédé dans ce monde virtuel. Baptisée «Wave 1 - 3x3 Estate S [12,-75]», elle a été vendue sur la plateforme Opensea sous forme de NFT (jeton non fongible qui authentifie la propriété d’un bien virtuel).