Moutier (BE): Il a frappé une amie et léché son sang

Moutier (BE) : Il devra se faire soigner après avoir frappé une amie et léché son sang

Le Tribunal Jura bernois-Seeland a dû trancher mercredi dernier entre traitement médical et peine de prison pour un prévenu impliqué dans une affaire remontant à juillet 2021. L’homme avait violemment frappé la tête d’une amie contre le sol et l’avait ensuite maintenue à terre pour pouvoir lécher le sang qui coulait de ses blessures, relate le «Journal du Jura». Sous l’emprise de stupéfiants et toxicomane avéré depuis longtemps, il n’était pas en possession de ses moyens au moment des faits. Le Tribunal a estimé que sa responsabilité juridique était ainsi restreinte et qu’une mesure thérapeutique institutionnelle était plus à même de réduire le risque de récidive.