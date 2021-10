Vaud – Il devra suivre un traitement psy après un week-end infernal

Alors qu’il n’avait pas tout à fait 19 ans, cet hiver, Dylan* a fait vivre un week-end infernal à sa mère , pour lequel il comparaissait mercredi au Tribunal d’arrondissement du Nord v audois. Souffrant de problèmes psychiques, Dylan avait empêché sa génitrice de sortir de chez elle, hormis pour un b r ef r endez-vous médical. Il l’avait également menacée avec un couteau de cuisine e t av e c se s poin g s, sans toutefois jamais la toucher. Insultes et crachats avaient également fusé , et des objets ainsi qu’une porte avaient recueilli la colère du jeune homme .

Un équilibre délicat

Le rôle du Président, ce m ercredi , était donc de trouver un bon équilibre dans les mesures à ordonner, afin que soit garantie la sécurité des gens autour de Dylan à l’avenir, tout en œuvrant à sa réinsertion dans une vie sociale et professionnelle la plus normale possible. C’est donc un traitement ambulatoire, psychiatrique et médicamenteux, qui a été ordonné. Il comprendra , selon la suggestion des experts , un focus sur la consommation de cannabis qui, si elle reprenait, constituerait un fort risque de récidive. «A ce jour, Dylan est totalement abstinent de drogues et d’alcool, participe aux tâches du foyer, et se montre motivé à stabiliser sa situation, a expliqué l’assistant social qui l’accompagnait. Une insertion dans l’économie libre est une étape envisageable. »