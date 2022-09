Paris : Il diffusait des infos confidentielles sur des stars: faux policier écroué

Un homme de 33 ans, qui se faisait passer pour un agent de police, a été mis en examen et écroué après avoir publié sur internet des infos sur des personnalités.

Un homme qui a diffusé sur internet des informations confidentielles sur le passé judiciaire de personnalités, récupérées auprès de commissariats en se faisant passer pour un policier, a été mis en examen jeudi à Paris et écroué, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Il a été mis en examen notamment pour collecte frauduleuse de données à caractère personnel, détournement de finalité de fichiers, divulgation illicite de données personnelles portant atteinte à la vie privée, usurpation de fonction de policier et escroquerie aggravée. Sollicité par l’AFP, son avocat, Me Paul Faucon, n’a pas souhaité réagir.