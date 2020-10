Henri Cammiade accuse le casino de Zurich d’avoir violé son obligation de diligence. Le Britannique de 31 ans a perdu plusieurs millions de francs en deux nuits, l’an dernier. C’est ce qu’a rapporté dimanche la NZZ am Sonntag. Après avoir dilapidé une grosse somme d’argent en janvier 2019, le Britannique a voulu retenter sa chance en août de la même année. Mais les astres n’étaient toujours pas de son côté: selon le dominical, il a perdu 1,5 million de francs ce soir-là.

Quelque temps plus tard, le jeune homme a signalé l’affaire à la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ). Il reproche au casino de ne pas l’avoir empêché de jouer alors qu’il était entré dans un état de transe. Le casino aurait ainsi organisé, en janvier, plusieurs allers-retours en Mercedes entre la maison de jeu et son appartement de Zurich pour qu’il puisse aller chercher de l’argent supplémentaire. Selon lui, il aurait aussi demandé en milieu de soirée à un employé du casino de ne plus le laisser jouer afin de limiter ses pertes. Sans succès. Pour finir, il reproche au casino de ne l’avoir bloqué qu’en août, soit seulement après sa deuxième grande soirée de perte.