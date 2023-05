Il a sévi dix ans en Suisse romande: Il distrayait des aînés au bancomat pour dérober leur argent

Prélèvements frauduleux

Les premières traces des frasques de ce Marseillais de 39 ans remontent à 2011. Devant un bancomat à Prilly (VD), il avait dérobé la carte bancaire d’un homme, alors âgé de 91 ans, et avait réussi à prélever 4000 francs. Un an plus tard, il a sévi le jour de Noël à Montreux, et c’est un homme de 80 ans qui en a fait les frais. Le Français lui avait fait croire qu’un billet de 100 francs avait été avalé par le distributeur. Puis l’homme a introduit son code NIP, que le voleur a mémorisé avant de lui dérober sa carte. Ce jour-là, Ismaël a réussi à retirer 4800 francs.