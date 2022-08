Vaud : Il dit aux policiers: «Vous êtes morts si je vous recroise»

Un Vaudois de 24 ans a insulté et menacé des agents lors d’une interpellation. Il a passé 24 heures en détention puis a été condamné avec sursis.

Laurent* a vrillé lors d’une interpellation policière en mai. Entre les tentatives de coups de tête, de coups de pied et les insultes, deux agents de la Police de l’ouest lausannois sont restés stoïques. «Vous voulez quoi, connards, frustrés. ACAB (ndlr: All cops are bastards), bande de gus, sadomasos», a attaqué le jeune homme. Après les insultes, une menace a fusé. «Vous êtes morts si je vous recroise», a éructé Laurent. Pour couronner le tout, il a donné des coups de pied contre le véhicule de la police. Ce qui a occasionné des dégâts, selon l’ordonnance pénale.