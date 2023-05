Il doit passer deux exas en même temps, l’Unige ne veut rien savoir

«Le but du règlement sur les excuses est d’éviter les abus ou les avantages indus. Moi, je ne suis pas un fraudeur et je n’ai pas l’impression de demander une faveur. Je n’ai simplement pas le don d’ubiquité», déplore l’étudiant au quotidien genevois. Face aux difficultés rencontrées, il songe à abandonner la pharmacie, mais prévoit tout de même de faire recours contre la décision de la faculté. Il a d’ailleurs adressé un courrier au recteur regrettant que l’Université n’encourage pas davantage les étudiants à s’investir dans leurs études. L’alma mater lui a fait savoir qu’à l’avenir, il est possible que le dispositif permettant aux sportifs d’élite et aux artistes d’avoir des aménagements d’horaires s’applique aussi aux personnes inscrites à un double cursus.