Mexique : Il donne un rein à la mère de sa copine, celle-ci en épouse un autre

La triste histoire d’un utilisateur de TikTok est devenue virale cette semaine.

Uziel a assuré à ses abonnés qu’il allait bien et qu’il n’en voulait pas à son ex.

Uziel Martinez est un Mexicain très actif sur TikTok, où il compte 43’000 abonnés. Si son nom est en train de faire le tour des médias internationaux, c’est parce qu’il s’est servi du réseau social pour raconter une bien triste histoire, le 6 janvier dernier. Dans cette courte vidéo, on peut voir le jeune homme couché sur son canapé, le regard triste. «J’ai donné un rein à sa mère, elle est partie et s’est mariée le mois d’après», peut-on lire dans les sous-titres. Ces images, vues plus de 16,5 millions de fois, ont provoqué un torrent de réactions compatissantes.