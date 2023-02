La vidéo d’une benne remplie de produits frais à la déchetterie de Bienne agite les réseaux sociaux. Contacté par Free Go, le responsable de ce gaspillage a promis qu’il livrera désormais ses invendus à l’association.

Bienne (BE) : Il donnera désormais ses invendus au lieu de les balancer à la déchetterie

Lundi, lorsqu’il a découvert une benne remplie de produits frais non périmés à la déchetterie de Bienne, Guillaume a été indigné par le spectacle. Le déménageur a alors filmé la scène. Reprise par Free Go, la vidéo fait un tabac sur Tik-Tok. Mais l’histoire ne s’arrête pas au simple constat choquant. L’association neuchâteloise, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, a pris contact avec l’importateur des produits et ce dernier s’est engagé à offrir ses invendus.

Un triste spectacle qui se joue habituellement à huis clos

«Comme je travaille dans le déménagement, j’ai l’habitude de fréquenter les déchetteries et le spectacle qu’elles renferment n’est pas toujours glorieux. On n’a pas accès aux bennes qui contiennent les denrées alimentaires. Mais cette fois, comme elles étaient déjà remplies, l’importateur s’est délesté de ses invendus dans un container à l’extérieur», explique Guillaume.

Passé l’instant d’effroi, Ses collègues et lui ont rempli leur camion avec les légumes avant de foncer à la place Centrale de Bienne où ils ont déchargé les cageots. «On avait un avion à prendre pour une autre livraison en Espagne. Du coup, on a vidé très rapidement le camion et les aliments ont tout de suite été emportés par les badauds», se marre le jeune homme qui n’a pas pu goûter à un seul produit de sa pêche miraculeuse.

«On lutte pour trouver des denrées. Lorsqu’on tombe sur ce genre de vidéo, on devient tarée!» Marilyn Béguin, présidente de l’association Free Go.

«On lutte pour trouver des denrées. Lorsqu’on tombe sur ce genre de vidéo, on devient tarée!», a réagi Marilyn Béguin. Une fois son désarroi digéré, la présidente de Free Go a pisté le responsable de ce gâchis alimentaire. Elle a réussi à trouver ses coordonnées, et l’homme lui a promis qu’il lui mettra désormais ses marchandises invendues à disposition. Une promesse qu’il nous a répétée: «J’ai un magasin à Neuchâtel, du coup, je vais même les livrer.»

Ferhat Isviçre, qui approvisionne deux commerces à Thoune et à Neuchâtel donc, est même plutôt content de la tournure prise par les évènements: «Je n’aime pas jeter des produits qui sont encore consommables. Surtout lorsque l’on sait qu’il y a des nécessiteux. J’avais contacté, par le passé, diverses associations, mais aucune n’était intéressée par mes invendus. A Thoune, j’en donne une petite partie à un paysan pour son exploitation agricole, mais il ne peut pas tout prendre». Désormais, l’importateur ne se désolera plus de jeter des denrées alimentaires encore consommables.

Copie d’écran de la vidéo dénonçant le gaspillage alimentaire. mfr