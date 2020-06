Mort de Castlebar Contraband

Il dope son cheval et prend 20 ans

Abdul Aziz bin Faisal al Qasimi a été suspendu 20 ans par la Fédération équestre internationale pour avoir donné de la Xylazine à sa monture. C’est la plus lourde sanction de l’histoire de la FEI.

Sheikh Abdul Aziz bin Faisal al Qasimi a été accusé d’avoir dopé son cheval. De ce fait, il a été condamné par la Fédération équestre internationale (FEI) à deux ans de suspension pour dopage et à 18 années supplémentaires pour maltraitance animale. «Le tribunal de la FEI a statué que l’athlète avait commis des abus sur les chevaux et que les règles de contrôle de la médication pour les chevaux avaient été violées, et a imposé les sanctions les plus sévères de l’histoire de la FEI», indique un communiqué de la fédération.