Wentworth Miller : Il douche les espoirs des fans de «Prison Break»

Wentworth Miller, qui jouait le rôle de Michael Scofield dans la série, a définitivement fermé la porte à un retour du feuilleton pour une saison 6.

Les fans de «Prison Break» qui espéraient encore qu’une sixième saison verrait le jour prochainement vont devoir se faire une raison. Alors que Dominic Purcell, l’interprète de Lincoln Burrows, et la Fox laissaient entendre qu’une suite se préparait, Wentworth Miller, qui incarnait Michael Scofield, a été on ne peut plus clair sur Instagram .

«C’est officiel, je ne serai plus dans «Prison Break». Je ne veux plus jouer de personnages hétéros. Leur histoire a été racontée encore et encore. Donc, plus de Michael. Si vous étiez un fan de la série qui espérait d’autres saison, je comprends votre déception. Je suis désolé. Si vous êtes fâché parce que vous étiez tombé amoureux d’un mec hétéro fictif joué par un vrai homo, c’est votre problème», a écrit l’acteur de 48 ans.