Timothée Chalamet sur une app de rencontres

Timothée Chalamet : Il draguerait sur une app de rencontres

L’acteur se serait inscrit sur une application pour personnes très sélectives dans leur quête du partenaire idéal.

Selon la page Instagram, DeuxMoi, qui dévoile régulièrement les rumeurs du showbiz, le Franco-Américain révélé dans le film à succès «Call Me By Your Name» en 2017 s’est inscrit sur l’application de rencontres Lox Club. Très élitiste, celle-ci s’adresse «aux personnes juives ayant un statut social ridiculement élevé». Il n’est toutefois pas obligatoire d’être juif pour en être membre. L’objectif de l’application est d’aider des personnes «authentiques, équilibrées, terre à terre et ambitieuses» à se rencontrer virtuellement et ensuite dans la réalité.