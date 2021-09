France : Il droguait sa femme et la livrait à des violeurs

La police d’Avignon enquête actuellement sur une affaire hors normes s’étendant sur plusieurs années.

L’histoire, cauchemardesque, est digne d’une série policière sombre. Mais une femme de 69 ans domiciliée dans le Vaucluse l’a bel et bien vécue. Pendant des années, son mari lui a fait prendre un puissant somnifère à son insu et proposait ensuite à d’autres hommes de venir la violer à son domicile. Cela fait maintenant un an que la police judiciaire d’Avignon enquête sur cette affaire sordide, et 44 personnes ont déjà été interpellées.