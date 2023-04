Il écarte les jambes dans l’avion à cause de sa grande taille

Dans quelques jours commenceront les vacances de Pâques. De nombreuses personnes en profiteront pour voyager , notamment en prenant l’avion. Avec un peu de malchance, elles-ci pourraient être confrontées à un passager tel que celui qui, ce dimanche, a publié un post qui a fait le buzz sur Reddit. Sous le pseudo de Dr_Chekhov, cet utilisateur américain âgé de 26 ans raconte sur le groupe Am I The Asshole (Suis-je le trou du cul?) que la longueur de ses jambes l’a obligé à les écarter durant un vol low coast (Spirit airlines) d’une durée de 6 heures.

Un conflit imputable au manque d’espace?

Le garçon a présenté ses excuses à la passagère qui l’a ignoré et refusé de lui adresser la parole. «Je me demandais pourquoi elle ne m’avait pas simplement demandé de déplacer mon genou au lieu d’appeler l’hôtesse.» La voisine côté couloir lui a proposé un peu d’espace chez elle, mais trop honteux le gaillard a préféré contraindre ses genoux jusqu’à l’atterrissage.

Le manspreading: un débordement de virilité

Le fait qu’un homme écarte exagérément les jambes dans les transports en commun porte un nom: le manspreading. Cette attitude est considérée comme un manque de respect et la manifestation d’une masculinité toxique. Reste encore à savoir si, dans le cas exposé ci-dessus, le voyageur a fait preuve d’étourderie ou de mauvaise foi. En tout cas, sur Reddit, majorité des membres du groupe Am I The Asshole estime que le jeune homme était dans son tort et qu’il est un trou du…