Joseph Quinn échappe aux douaniers grâce à son rôle

Après avoir atterri à l’aéroport JFK de New York, le Britannique de 28 ans a dû se soumettre à un contrôle d’identité à la douane. «On m’a emmené dans une sorte de donjon. J’ai dû attendre pendant une vingtaine de minutes puis on m’a appelé à un bureau pour m’interroger, a-t-il expliqué. Un agent m’a demandé ce que je venais faire aux États-Unis. J’ai répondu que j’y étais pour rencontrer Jimmy Fallon, mais il ne m’a pas cru!» Par chance, un collègue du douanier est entré dans la pièce. «Il m’a regardé et a dit: «Laisse Eddie tranquille! C’est Eddie de «Stranger Things!» Fan de la série, le bienfaiteur de Joseph lui a également demandé s’il allait revenir dans la prochaine saison. «Et puis il m’a rendu mon passeport», a conclu le comédien.