Adliswil : Il écope de 12 ans de réclusion pour avoir tué sa compagne

Un sexagénaire zurichois est resté 36 heures au côté du cadavre de sa femme avant d’appeler la police. Il avait écopé de 10 ans en première instance.

Le jugement n’est pas encore entré en force. L’avocat de la défense a plaidé l’acquittement, car il n’a pas été prouvé que la femme avait bien été tuée par son compagnon et non par des chutes. Le procureur a requis 13 ans de prison.

Durant le procès, l’accusé a nié avoir quoi que ce soit à faire avec les blessures qui ont provoqué la mort de la femme, plus âgée que lui de quelques années. Pour les juges, il n’y a «aucun doute raisonnable» que l’accusé a gravement abusé de sa compagne et qu’il l’a étranglée dans leur appartement commun à Adliswil.

Ivre et agressif

Le soir du 30 octobre 2017, le prévenu et la victime ont été vus dans un pub. Selon plusieurs témoins, l’homme était ivre et agressif. La femme est rentrée à la maison et l’homme est resté dans le pub. Il est rentré plus tard.