Il écope de 16 ans de prison pour un féminicide

Les faits remontent à 2021. Le 11 août, une jeune femme de 21 ans avait été retrouvée morte dans un appartement à Ostermundigen (BE). Des indices découverts sur place avaient conduit à l’arrestation du suspect. Selon l’acte d’accusation, la victime a été retrouvée nue dans son appartement, dans une baignoire remplie d’eau glacée. Le prévenu l’aurait d’abord frappée à la tête, avant de l’étrangler avec le tuyau de douche et de la noyer.

Réparation morale

Après les faits, l’accusé a rapidement commencé à effacer ses traces et à lancer de fausses pistes: il a ainsi retiré la carte SIM du téléphone de sa victime, effacé des messages et écrit «RIP» sur une feuille pour laisser penser à un suicide. Il a également transféré de l’argent de son ex – auprès de laquelle il était endetté. Et le soir même, il est parti faire du shopping avec un collègue. «Son comportement montre à quel point il ne se souciait pas de la mort de sa victime – l’essentiel était qu’il puisse vivre une vie insouciante. Si ce n’est pas un meurtre, qu’est-ce que c’est?» a demandé le président du tribunal.