France : Il écope de la perpétuité pour avoir tué une jeune femme

Jeudi, la justice française a condamné un étudiant algérien pour la mort d’une jeune femme et pour avoir fomenté, sans résultat, un attentat dans une église.

Perpétuité

Au cours de son procès en appel, Sid-Ahmed G. a reconnu s’être rendu en Syrie en octobre 2014 et février 2015 pour y rencontrer des cadres du groupe État islamique et prêter allégeance à l’organisation islamiste. Il a également admis qu’il comptait bien commettre un attentat meurtrier contre une église de Villejuif. Mais il a nié être l’assassin d’Aurélie C., une mère de famille de 32 ans, tuée sur un parking de Villejuif le 19 avril 2015. Au cours des audiences, il a simplement admis porter «une part de responsabilité» dans la mort de la jeune femme.

«Faire peur»

Comme en première instance, Sid-Ahmed G. a soutenu qu’un mystérieux complice, dont les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace, avait tué Aurélie C. Seuls le sang et l’ADN de Sid-Ahmed G. ont été retrouvés sur la scène de crime, ont rappelé les enquêteurs au cours du procès.

Des peines réduites

Avant la sentence, il avait salué «le courage et la dignité» de la famille d’Aurélie C. «Je n’ai jamais voulu la mort de personne ni d’Aurélie C. ni de paroissiens», a-t-il dit. «Je ne suis pas complice d’un projet de tuerie», a-t-il soutenu tout en reconnaissant «un manque de discernement». Ami et «bras droit» de Rabah B., qu’il a accompagné lors de plusieurs déplacements en lien avec l’affaire, Farid B. a vu sa peine passer de 25 à 18 ans de prison.