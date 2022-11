France : Il écope de prison ferme pour des sévices filmés sur un chat

Il avait tué son chat avant de le dépecer: un jeune a été condamné, vendredi, dans l’est de la France, à dix mois de prison, dont six avec sursis. Car il avait en plus filmé ses actes, diffusés sur Snapchat.

Le Tribunal correctionnel de Sarreguemines, dans le département français de la Moselle, a condamné, vendredi, un homme de 20 ans à dix mois de prison, dont six avec sursis, pour avoir tué un chat puis l’avoir dépecé en se filmant, avant de diffuser les vidéos sur Snapchat. Le tribunal a assorti la peine d’un sursis probatoire renforcé de deux ans, d’une interdiction à vie de détenir un animal et d’obligations de se soigner et de travailler.