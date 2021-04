Genève - Il écope de trois ans de prison pour tentative de meurtre

Au petit matin du 16 mars 2019, la victime, qui avait bu et pris de la drogue, avait été suivie puis abordée par un homme, lui aussi sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Ce dernier avait prétendu habiter dans le même foyer que sa cible et avoir perdu ses clés, afin de pénétrer dans le bâtiment. Il était alors parvenu à entrer dans la chambre de la femme, où il l’avait embrassée de force, puis avait tenté de l’étrangler. La victime s’était débattue; elle était finalement parvenue à repousser son agresseur. Ce dernier conteste les faits et fera appel de sa condamnation.