«Valorant» : Il élimine toute l’équipe adverse de la façon la plus humiliante qui soit  

Alors que les phases de groupes des play-off de «Valorant» battent leur plein, le tournoi a été le théâtre d’un ace à la fois légendaire et hilarant, jeudi, lors du match entre OpTic et BOOM (2-1).

«Pas possible!»

Alors que les cinq membres de BOOM poussaient en attaque sur «Fracture», ils ont décidé de prendre la tyrolienne pour se déplacer, sans se douter que Crashies était positionné à l’arrivée... Le joueur d’OpTic n’a eu qu’à tranquillement aligner son fusil pour éliminer toute l’équipe adverse, suspendue et impuissante.

«Pas possible! On ne reverra sans doute jamais quelque chose comme ça», se sont écriés les casters Bren et Sideshow au moment de l’action. Quant à Crashies, il a évoqué avec humour «le meilleur ace de sa carrière».